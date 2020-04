KEMEZOVA NAPOLJU IMA ĆERKU, A RADILA JE SVAŠTA U ŠVAJCARSKOJ?! Ovaj zadrugar izneo Miličin PRLJAV VEŠ!

Mensur Ajdarpašić ušao je u polemiku sa Milicom Kemez i Jelenom Pešić.

Inače, Milica je za vreme suđenja izjavila kako se u kući svi plaše Mensura, zbog čega je izazvala haos za crnim stolom.

"Ti znaš koje tebe od prvog dana privhatio kada su te gledali kao debila. Meni je Bora sada rekao: "Ti si zaljubljena u njega i zato ga tako komentarišeš", ne, krivo mi je. Ti si rekao da ja imam napolju dete i da ja krijem ćerku i da sam radila sve i svašta u Švajcarskoj", rekla je Milica.

"Ja sam to samo citirao, nisam tvrdio! Tačno je da sam odrastao bez oca, niko me nikada nije tukao, ali nije bitno koliko sam ja davao batine drugima. Nisam imao, sada imam dovoljno da preživim. To što drugi leče svoje komplekse, to je drugo. Nemoj da misliš ti da sam ja tebe hteo da provociram", govorio je Mensur.

