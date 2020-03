LEMALA ME I GOVORILA DA JE ZA MOJE DOBRO! NE MOGU DA SE IZLEČIM: Kemezova preživela HOROR, sad joj tako sa BOROM?! VIDEO

Milica Kemez je pričala sa Lepim Mićom o problemima koje ima u vezi sa Borom Santanom.

Svima je poznato da Milica ima traume iz detinjstva, zbog žena koja ju je čuvala, a za koju je rekla da ju je tukla.

"Verovatno imam sindrom i ja, kad sam bila mala, kad su me tukli i vređali i govorili da to rade za moje dobro zato što me vole. Verovatno tako i u vezi, kad me neko šikanira i vređa, ja mislim da me voli. To je moj sindrom, ne mogu to da izlečim. Ja sam svesna, ja sam išla kod psihologa, natrposečno sam inteligentna, svesna sam svega. Meni je neko 11 godina govorio da sam najgora, nisam upisala školu koju sam htela, sve mi je bilo zabranjivano. Prvo me izlema, onda kaže da radi to za moje dobro, ja očigledno nalazim i takve momke. Očigledno ja imam neki poremećaj, nije me sramota. Nisam znala da mi neko kaže: "Dođi sine, ti si dobra, ti si lepa, ti vrediš". Ceo život ne valjam, najgora sam, ja to sve kapiram, to je neizlečivo", govorila je Kemezova.

Mića je rekao Milici da nije kasno ni za šta u životu, pa je ona nastavila:

"Neću da trpim, nego očigledno tražim takve muškarce. Veruj mi da ćutim, da spuštam kriterijume, da bih mu dušu dala. Niko ne čuje kad mu ja pričam sve moje strahove, on iznese sve ovde, da svako napolju može to da koristi. Svi na kraju shvate da je Milica najbolja, mene svaki moj bivši nije ostaljvao na miru, shvate šta su izgubili."

