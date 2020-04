NAĐO, IMAŠ ĆERKU! Anabeli PREKIPELO, pa se ŽESTOKIM REČIMA obratila Gagijevoj sestri! (VIDEO)

Anabela Atijas je Ivani Krunić pričala o bolu koji je osetila zbog sestre bivšeg supruga Gagija Đoganija, Nađe Đogani, pa joj javno uputila reči.

Anabela se kroz razgovor sa Krunićevom obratila Nađi jasnom porukom.

"Nije to prvi put, to su iste rečenice, pobogu! Ali Nađo imaš ćerku, moli se Bogu svaki dan! Nervira me ovo, mislim ne mogu da pričam o ovome... Uvek su me napadali, kao neku tikvu bez korenja, moji roditelji su ćutali i u svom dostojnastvu, kao što sam i ja ćutala ceo život", pričala je Anabela.

