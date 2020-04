JA SAM PROŠLA KROZ TU PRIČU! Ana Korać iznela istinu o odnosu s Janjušem, a ubacila se LJUTA MAJA! (VIDEO)

Ana Korać iznervirala se zbog toga što je sve vreme uvlače u priču sa Markom Janjuševićem Janjušem i Majom Marinković.

Svi tvrde da je Maja zaljubljena u Janjuša, a to misli i Koraćeva, a sada je podelila i detalje svog nekadašnjeg odnosa sa cimerom.

"Rekla sam joj da mora da povede rečuna, ili da se povuče ili da imaju normalan odnos, da ne prelaze granicu, da spavaju zajedno i tako to. Treba da se družite, on je zanimljiv i duhovit čovek. To me smara što kažeš: "Pa ne znam". Ja Janjuše razumem tvoje šale, ali neka baba ne razume i neće da nagađa. Znam kako se to napolju gleda. Kažeš lepo i konkretno: "Nije bilo". Na primer moj dečko ne razume. Čula sam da mu Maja dobacuje za tu prvu sezonu. Janjuš je uzeo pavlaku i ispalo mu je, svi smo se smejali, a ona je došla i rekla: "Ha, ha, vrlo smešno". Ne želim da me uvlačite u tu priču, ja sam bila u prvoj sezoni, prošla sam tu priču, družila sam se sa njim. Ja nikada nisam branila Davidu da ne komentariše, jedino što mu nisam dala jeste situacija sa Tarom i Janjušem, videla sam da to nije bilo dobro, da su svi loše i tad sam mu rekla da ne komentariše... Meni Maja deluje kao zaljubljena devojka, samo neću da me uvlačite u tu priču", rekla je Ana.

"Ana u sebi nema zlo, za razliku od njenog dečka. Dečko ostaćeš još koju nedelju. Ja sam prošle sezone komentarisala vašu situaciju, jer si prevario devojku javno na televiziji. Imam pravo da je vučem i komentarišem, uvukla sam je jer su oni komentarisali moj odnos. Ona je radila slične stvari kao ja u prvoj sezoni i sad ne može da mi morališe", rekla je Marinkovićeva.

