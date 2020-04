MARKO SKRHAN BOLOM PORUČIO: Sa mnom ili bez mene, nema pravo na GREŠKE! Gagi pokušao da opravda Lunu: Ona je PODVODLJIVA

Gagi Đogani i Marko Miljković su nastavili svoj razgovor o Luni Đogani, a obojica su se složili da ona više nema pravo na greške, a Gagi je pokušao da opravda ćerku.

"Ona ne sme da pravi više pogrešne poteze", istakao je Gagi.

"Ona nema pravo na pogrešne poteze... Sa mnom ili bez mene, ne sme... ", poručio je Marko, a zatim se Gagi pravdao zašto se mešao u Luninu karijeru:

"Ja sam samo hteo da je proveravam, da je neko ne bi prevario, da bude ispoštovana, da odradi nastup... Napravili su da sam hteo da se ugradim. Ja sam hteo da brinem o svom detetu, da bude zaštićena 100%. To je bila moja ideja", pravdao se Gagi.

"Preokrenula se priča, kao i svaka druga. I ovo za miniranje nastupa, to se ne bi desilo da sam ja tu", odgovorio je Miljković.

"Posao je k*rva, velika k*rva, a ona naivna. Nova u tom poslu... Nju je ponela slava, ima dečka, kupila stan, ne shvata da treba da iskoristi momenat, da novac treba uložiti u prave stvari. Anabela i ja smo sve ulagali u nekretnine. U prave stvari je otišao novac. Raštrkana je, opšti haos je u njenoj glavi", nastavio je Gagi.

"Biće dobro", dodao je Marko.

"A teško je i naći devojku koja dečku da 100% ljubav, znaš kakve su devojke. A veruj mi, to sigurno nije bila njena ideja, ona je povodljiva, tako sam i ja kad sam se razveo, svuda su me zvali. Znaš koliko me je koštalo to zezanje... Života! Za rukav te vuku, kao nemaš dečka", govorio je Đogani.

Kurir.rs / M.M.

