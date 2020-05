SAD SE SETIO DA BUDE OTAC?! Gagi progovorio o raskidu Marka i Lune: Ponižavao je moje dete, a evo čega se NAJVIŠE bojala

Gagi Đogani u početku je podržavao vezu njegove ćerke Lune sa Markom Miljkoviće, čak je mnogo puta bio na strani nesuđenog zeta, što je bacalo iz kolosela Anabelu Atisaj. Međutim, posle raskida i nervnog rastrojstva njegove ćerke, Gagi je malo promenio ploču.

"Zbog čega misliš da se Luna plaši da prizna Marku stvari?" - glasilo je pitanje za Gagija Đoganija.

" Plašila se reakcije, s obzirom na to da je u pitanju Gastoz. Da je neko drugi u pitanju... Svi lažu iz straha",govorio je Gagi.

"Meni nije normalno da me se neko plaši u vezi, to je za ozbiljan razgovor, ako se toliko plaši, to je još jedan razlog da završimo priču, smatram da sam doneo ispravnu odluku",ubacio se Marko.

foto: Printscreen

"Rekao si u razgovoru sa Anabelom da imaš mišljenje o Marku i odnosu sa Lunom, ali si rekao da to nećeš izneti još uvek. Da li misliš da je Marko dobar za Lunu?"

"O Marku nemam loše mišljenje, ima dosta dobrih kvalileta, jednostavno, o načinu ophođenja prema njoj ima drugačije gledanje od mene, kako bih se ja ophodio prema Luni. Da on njoj govori: "Nećemo pričati sedam dana", ja bih to drugačije uradio, to mi se nije dopalo. Nekako mi ne ide sve to, to je ponižavajuće za moje dete. Nisam dvoličan, i Luni i Marku sam rekao šta mislim o njemu",govorio je Đogani.

"Rekao je više puta da ne treba da budem grub, on kaže nekim tonom, šta sad treba? Da se pobijemo? Svaki put mi je zamerio, ali na fin način.Rekao sam da mi se ne dopada kako govori te stvari, da je to ponižavajuće, ne da se šalje dete na neko hlađenje, to mu nisam rekao i to mi se ne dopada. Ne može neko Lunu tako da šalje, da ona čeka odgovor, da li će biti ostavljena ili ne",dodao je Gagi.

"Zaista moram biti iskrena, ja sam ušla ovde instiktivno, što se kaže ad hoc, pozvana sam i ušla sam. Ono što me je najviše dotuklo je Gagijev odnos prema Marku, zato je i dobijao pitanja: "Čiji si ti otac i kada ćeš biti Lunin otac?". Vidim da guta knedle, znam kako brani sestre",rekla je Anabela.

- Ja ne treba da se mešam u vezu svoje ćerke dok se ne desi nešto strašno - rekao je Gagi i šokirao zadrugare kada je dodao i da je Anabela kriva za raskid Lune i Marka, te su ga skoro svi napali zbog toga.

- Kupuješ i prodaješ dete za mir - dobacila je Atijasova.

kurir.rs

Kurir