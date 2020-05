OVO JE RAZLOG ZAŠTO JE MARKO RASKINUO? Miljković savetovao Janjuša da nastavi sam kroz rijaliti: To je jedini način!

Marko Miljković i Marko Janjušević osamili su se u dvorištu. Marko je savetovao Janjuša da se do kraja rijalitija drži sam.

foto: Printscreen/Youtube

"Ma neću da se bavim ničime više. Niko me ne zanima i to je to. Izdržaću sam", rekao je Janjuš.

"Rekao sam ti ja pre desetak, petnaest dana, to je jedini način za sve. Jesi li me čuo? Takav je rijaliti", rekao mu je Marko.

foto: Printscreen/Youtube

Verovatno je Janjuš mislio da će se držati dalje od svoje drugarice Maje Marinković, a da li je Miljković planirao raskid sa Lunom jer je ovakav savet i mišljenje izneo Janjušu, nije poznato.

Kurir.rs / M.M.

Kurir