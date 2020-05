KEMEZOVA URNISALA VODITELJA: Pljušte užasne PSOVKE, pa na kraju napustila emisiju! ŠOK! (VIDEO)

Milica Kemez gostovala je u emisiji koju vodi njen bivši dečko Bora Santana, pa je napravila haos.

"Sestra mi je pričala o Bori, da mi jedan dan kuva kafu, drugi dan vređa, da to loše utiče na mene, da me vređa najstrašnije", pričala je Milica.

"Neće do toga više dolaziti, prekidamo kontakt", odbrusio je Santana.

"Evo, ovako Bora reaguje kada ga neko kritikuje. Sestra mi je i rekla da me on ne voli dovoljno, što je on danas i dokazao. Da sam ranije imala veliku podršku", istakla je Kemezova.

"Eto, da ti se vrati podrška, da budeš peta. Ozbiljnu podršku imaš", peckao je Santana ironično.

"Ovo ti nije potrebno, napraviću ti haos, odvratno g*vno smrdljivo. Sj*baću ti sve. Popio si viski, ozbiljan si alkoholičar, pa sada puštaš m*da. Obično g*vno i smeće. Nastavi sa Banetom, njega pljuješ čitav dan", poručila je Milica, pa napustila emisiju.

