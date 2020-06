JANJUŠ KAD IZAĐE IZ ZADRUGE NEĆE IMATI PORODICU?! Ena ne može da trpi PONIŽENJE, uzima mu ćerku KRUNU i beži iz Srbije?!

Ena Janjušević, supruga Marka Janjuševića Janjuša, navodno odlazi sa ćerkom Krunom iz zemlje da sačuva sebe i dete od sramote koju im je javno priredio pre celom Srbijom.

Ena, navodno, više ne želi da gleda njegove ispade koje svakog danas ima sa ljubavnicom Majom Marinković u Zadruzi, pa ju je porodični prijatelj posavetovao da spakuje kofere i ode negde u Evropu.

foto: Printscreen

"Ena ima sreće što ima mnogo prijatelja i veliku podršku. Svi Janjuševi prijatelji su ne njenoj strani, a za njega niko ne želi da čuje. Ljuti su jem su mu ceo život pomagali zbog žene i male Krun, davali mu moralnu i finanskijsku podršku, a on je sve to pogazio zbog jedne starlete. Ena je za nju žena koja vredi bogatstvo. Ona je u lošem psihičkom stanju, ali se drži zbog ćerke. Ne da ćerki da gleda TV iako traži da vidi tatu, ali kako je neminovno da će dete negde nešto čuti jer se spaja sa drugom decom, najbolje je da ode negde daleko. Negde gde ih niko ne zna. Žena je, jadna, skrenula sa uma od svega. Samo je rekla: Kruni takav otac ne treba. Šta je moje dete krivo da zbog takvog oca proživaljava pakao. Odvešću je preko da je sačuvam koliko mogu", rekao je izvor.

"Imućan prijatelj Janjuševića radi na tome da joj pomogne da ode. Trenutno joj traži posao u struci da bi odmah mogla da započne novi život. Za Enu i Krunu je to motivacija prevaziđu ovo što je Janjuš napravio. Kada bude išao napolje, neće ih naći. To će mu ujedno biti i kazna zbog javne prevare. Ena nije osvetoljubiva i milion puta mu je oprostila njegove izlete, ali ovo nije avantura jer on obećava maji brak i decu", rekao je između ostalog izvor.

Ena nije potvridila ove navode.

foto: screenshot Pink tv

kurir.rs/s.telegraf

Kurir