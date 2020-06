TREBA DA ME SE PLAŠIŠ I STREPIŠ: Čolak preti BIVŠOJ! Održao joj SUROV govor, a Ivana na kraju uradila OVO! (VIDEO)

Bane Čolak odlučio je da ovo veče provede u izolaciji sa Ivanom Krunić, pa je sam sa sobom pričao o odnosu sa njom.

Ivana je uglavnom ćutala, odmarala, dok je Čolak vodio monolog o njihovom odnosu. Nakon što je izneo mišljenje o poligrafu, počeo je da je urniše pričom o bivšem dečku.

"Probaj da me podsetiš izokola, na neku foru, ti znaš da ću ja skontati, ja ne znam o čemu je reč. Možda kada bi me pitala, ne znam, što si takva, zar mi ne veruješ? Valjda znaš moju facu kad pričam istinu, nije valjda da nikada nisam pričao istinu! Moja dela su to dokazivala! Što si me volela do kraja života? Volela si pogrešnog čoveka, ali opet, dobro je doktorskih napraviti tu iluziju, ti mene treba da se plašiš, da strepiš kad gostujem negde da nešto ne kažem. Ja jedino šta mogu jeste da kontaktiram tog gospodina, nasamo, ne vezano za tebe. Možda si mi i to lagala", pričao je Čolak u jednom dahu.

Ivana je okrenula Čolaku leđa, ne želeći da razgovara sa njim, ali to njemu nije predstavljalo problem da nastavi sa svojim monologom.

"Stvarno, da se dogovorimo drugarski onako, ovih dana što je ostalo do kraja, ti i ja dogovorimo se da ti se ja neću obratiti, ni ti meni, bukvalno kao da ne postojimo, ni ti za mene, ni ja za tebe, time ću ti dokazati da me boli k*rac, a tek napolju. Je l' može?", upitao je Čolak, ali je Ivana i dalje ćutala.

Dok je Čolak vodio diskusiju o njihovom odnosu, sve vreme bacao je cepkane papiriće na Ivanu, u nameri da izazove reakciju kod nje. Kako mu to nije pošlo za rukom, Krunićeva je sačekala da izađe iz izolacije i prvom prilikom mu vratila sve papiriće na njegov krevet.

