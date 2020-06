VELIKA ISPOVEST LUNE, MARKA I ANABELE: Đoganijevu ljudi napolju ODBACILI, a evo šta kažu dečko i majka! (VIDEO)

Luna Đogani i Anabela Atijas još jednom su uspele da izglade odnos tokom dana, te otvorile dušu naciji i priznale šta im leži na duši.

Marko Miljković, Lunin dečko, progovorio je o zajedničkim greškama.

Ma izblamirali smo se oboje, ali to smo mi! Niko ne kaže da treba da podrže takve postupke, naravno da je grešila, ali grešila je i u "Zadruzi 1" i 2, ali ne treba da joj se nabijaju neke dodatne stvari na nos. Ja pričam o nekim njenim prijateljima, nju je to najviše pogodilo. 'Ajde svi ćemo sada Lunu da šutnemo i da je zgazimo i da je ostavimo sa Markom, ni njega ne volimo. Nije to lepo, to je bezveze. Kada ti prijatelj samoinicijativno okrene leđa, to ti nije prijatelj. Taj (Savo Perović) se na kraju nije ni odrekao nje, ja sam na njega mislio kad je takva situacija. To je čovek koji je tu za nju 24 sata, ali mora malo da se postavi prema meni i prema Luni", objasnio je surovo Miljković.

foto: Printscreen

"Ono što znam da su mi se ljudi javljali iz raznih krajeva, neki moji rođaci, kumovi njeni, bili su svi razočarani što je ušla sa pričom da je pobegla od mene. Svi koji su bili upućeni u naše druženje od njenog izlaska iz "Zadruge 2", znaju koliko smo se malo družile, nisam se mešala u vezu, odlazila sam na more sa porodicom, sa Andrejem, osim poslovno nešto, da joj donesem nešto na sat, dva, ona je sve vreme bila sa Markom. Ljudi su joj jako zamerili svu tu moju borbu za njenu budućnost. E sad ja posle ne znam šta se dešavalo, smatram da svi koji su učestvovali u njenim patnjama i suzama, imali su pravo da komentarišu", ispričala je Lunina majka, Anabela.

"Ja sad kad izađem, razmišljam o tome koga bi prvo nazvala, to je Andrej, Ilija, baka, Nina. Ja sad imam taj strah, pitala sam tatu, šta da kažem Nini, nemam pojma i onda momentalno imam taj osećaj da sam sama. I sad treba da se suočim sa svim tim ljudima", pričala je Luna.

"Ja samo znam da su oni povređeni jako, zato što je vole, jer znaju da jedna drugoj mnogo značimo. I znam da treba da pokušaš da stupiš u kontakt sa njim, pa ako te odbiju, odbiju, mada ja mislim da ne bi. Treba da saslušaš kritike, da ti kažu sve šta su imale, jer će im tako biti lakše. Sigurno da će i Nina imati i tebi, i meni imati mnogo toga da kaže. Ja nisam sigurna da ću najbolje da prođem. A sa druge strane, ja imam objašnjenje i zna zašto sam se tako osećala", dodala je Atijasova.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir