PUCALI SU NA NJU, TRI METKA SU JOJ PROŠLA KROZ BUTINU: Bora Santana ispričao jezive detalje iz života njegove BABE!

Bora Santana zadrugarima je ispričao detalje iz svog porodičnog doma, a najviše je govorio o svojoj baki.

"Ona baba što se zaglavila" rekao je Đedović.

"Ne znam... To mi brat rekao. Ja sve što sam pričao za moju babu, delovalo je kao sprdnja. Pucali na nju 4 metka, u Žarkovu 1996. godine, 1997. godine, baba na stanici, kroz nju tri metka prošlo. Kroz butinu. Sve što pričam o njoj deluje kao sprdnja, a nije, sve je istina" pričao je Santana.

"Najluđe je bilo kada je popila sredstvo za čišćenje, umesto jogurta. Haos bio u kući, pa je pomislila da je moj ćale hteo da je ubije. Imala tako halucinacije u glavi. To je majka od moje majke, nije ćaletova, pa kao zet... Keva bila živa, držala neki aklohol za brisanje jer je radila u bolnici, i keva stavila to u flašu, baba uzela i popila. Mislila da je voda. Baba bila u Amdžiju. Od kuće do pošte, ode po penziju, krene kući i nema penziju. Izgubi. Onda smo joj prebacili penziju na karticu, tri kartice je izgubila. Imala je 85, 86 godina" dodao je Bora.

