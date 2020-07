KEMEZOVA ZGRANUTA, HOĆE NA POLIGRAF DA BI OPRALA IME? Progovorila o prostituciji, ženi iz Bele Crkve, pa bivšim CIMERIMA

Milica Kemez posle već nekoliko dana van rijalitija ne može čudu da se načudi - naime, ona je otvorila dušu pa priznala da su joj pojedine kritike veoma teško pale, pa da je spremna i na poligraf da ode samo kako bi dokazala da govori istinu.

"Nije se još uvek ništa promenilo, ništa se nije rešilo... Vikend je, sutra ću videti šta ću i kako ću, treba da se nađem sa nekim ljudima, da rešim neke stvari. Još uvek se ništa nije promenilo. Čitala sam sad ove katastorfalne izjave o meni što se tiče i prostitucije i što se tice ove žene iz Bele Crkve, od toga da imam fejk zube, i ove neke lazne drugarice... Ništa lepo o sebi nisam pročitala u novinama, to me je jako razočaralo. Nisam očekivala da se takva medijska slika stvara o meni. Mogla bih sad na poligraf da idem, da sve te stvari demantujem, da dokažem ljudima da ništa slagala nisam. A onda pomislim kome ja da se pravdam. Razočarana sam što je takva medijska slika o meni predstavljena. Samo se loše pisalo, ništa pozitivno", počela je Kemezova.

Kako komentarišeš pobednicu, Ivu Grgurić, da li te je iznenadila njena pobeda?

"Nisam iznenađena, uopšte. Znala sam da će to biti, to je pet ljudi koje sam ja navela."

Da li si se čula sa Borom, da li planirate da nastavite vezu?

"Mi smo se i čuli i videli, planiram da budem sa njim, planiramo sad šta ćemo i gde ćemo."

Kako komentarišeš plasman Jelene Pešić, s obzirom na to da ste u poslednjih par dana imale sukobe, i kakav ti je generalno utisak o superfinalnoj večeri?

"Nije me iznenadio plasman, iznenadila me slika u Zadruzi koji smo mi imali o njoj. Ne vidim da nju ljudi toliko nju gotive, imala je većinu negativnih komentara. Iznenadila me slika o njoj, iskreno. Pomislila sam da će svi biti ono anđeo, duša, divna, ali nema toliko lepih komentara. Ja joj želim svu srecu. Niko me nije iznenadio sto se tiče plasmana, nikome to u životu ne menja ništa specijalno. Mene je iznenadio moj plasman, mislim da sam zaslužila da uđem u superfinale, ali to sam već rekla", zaključila je Milica.

