OROZOVIĆ SE NIJE JAVIO BRENDONU, ALI NI OVOM MUŠKARCU KOG JE MUVAO: Isplivala ŠOK tajna! Nema šanse kod mene!

Nikola Orozović nije se javio svom neprijatelju Branislavu Radonjiću Brendonu, pa mu nije ni ruku pružio.

To nije iznenadilo Brendona, Orozović je objasnio zbog čega je to uradio, a potom je isplivalo još šokantnih stvari.

foto: Printscreen

"Pružam ruku ljudima koje poštujem, a njega ne poštujem. Nisam pružio ni Đedoviću. Nisam tako ni u rijalitiju. Došao sam malo ranije i izašao napolje, ne prija mi društvo i nema potrebe da sedim pored osobe. Totalno mi je nebitna stvar, ne zanima me", kazao je Orozović, pa je Brendon dodao:

"Uopšte me ne iznenađuje, igrao sam se sa njegovim bezobrazlukom, nisam ni očekivao da će se javiti."

Ono što je zanimljivo je izjava Marka Đedovića nakon toga.

"Mene isto ne iznenađuje od ljudi kojima sam se sviđao. Mi ćemo se miriti na sudu, ali neka dođe do pomirenja između njih dvojice. On je čovek to na neki način priznao, meni on deluje kao neko ko je u dugovima, a ja volim lep život, tako da nema šanse", rekao je Đedović.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir