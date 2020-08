ONA JE ŽELJNA MEDIJSKOG PROSTORA! Nakon skandala, Lepi Mića progovorio o SUKOBU sa Tarom: Evo šta kaže o Simovoj!

Lepi Mića otkrio sve o sukobu sa Tarom Simov, pa istakao da je ona željna medijskog prostora.

"Malo smo imali različite stavove. Sve je to u žaru rasprave. Na kraju se smirilo. Poštujem sve što je iskreno. Čuli smo se, mene je Tara pozvala, nemamo problem. Ona je željna medijskog prostora, svesna je da je to ružno šta je uradila. Treba da povede računa o sebi. Tara je mlada. Mene ne možete ućutkati, ne možete da me isprepadati, i da me ubijete, ja ću vaskrsnuti posle nekoliko sati. Svi krenu da kukaju, pa u julu niko neće kući, svi gube honorare - odgovorio je Mića u emisiji "Narod pita".

Kurir.rs / M.M.

