KRAO JE KARTICE, MILJANA MU VRAĆA DUGOVE OD 20.000 €! Pale žestoke pretnje između Zole i Marije: Plakaćeš kada te UKANALIM! ŠOK

Žestoka svađa između Marije Kulić i Lazara Čolića Zole, pale žestoke pretnje, iznet sav prljav veš.

"Znate kako, ja sam njoj naneo teške uvrede, ali nisam bio inicijator toga, ja sam samo uzvratio na njene uvrede upućene mojoj majci i meni. Rekao sam kada su bila pitanja novinara da ja to neću da oprostim. Kada sam ja ušao Miljana nije bila unutra, mi smo se pozdravili i sve je bilo ok. Nakon toga me je zamolila da pomognem Mariji, i ja sam odbio jer me je vređala. Nakon toga, Marija je izašla i rekla mi je svašta i tri puta me je pljunula, ali ja nisam ispričao ni 20 odsto! Ja se ne osećam krivim! Bez obzira koliko one mene voli ili ne, ne mora da mi spominje majku. Ja sa Miljanom nisam imao probleme. Ne mogu da kažem da mi nije teško i da me ne zanima, ali ako ona tako želi da me ignoriše. šta ja mogu", rekao je Zola.

foto: Printsceen

Posle Zole, progovorila je i njegova nesuđena svekrva Marija Kulić, sa kojom je u žestokom sukobu.

"To se desilo pre dva dana, i ja to moram da objasnim. Bio je mesec dana sa Miljanom u Nišu i on je koristio narkotike, a ona je njegovima prenosila sve. Njegovi su ogorčeni na njega, Miljana je bila tamo i nije ga zatekla u kući, on živi kod drugara. On je majci krao kartice kako bi se kockao! Ja sam njega savetovala ali nije hteo da me posluša! Ovog leta je Miljana počela da radi isto što i on! Neki ljudi bi ga posle toga poljubila u ruku, ja ne! Miljana je povodljiva, i on je to iskoristio. Miljana je vraćala njegove dugove od preko 20 hiljada evra. Oni su se kockali i radili te stvari, meni je Miljana sve ispričala. Moje dete to nije radila dok nije bila sa njim. Ja njega ne mogu da smislim, on je ušao beo ko krpa, i imao je podočnjake. Meni je Kristijan rekao da on ima hepatitis! Moja Miljana više neće biti manipulisana od strane njega. Ja nju ne mogu da shvatim, ona ga pljuje pa se onda sa njim pomiri", rekla je Marija.

foto: Printsceen

"Ja sam mislila da ona ulazi zbog sina, a ne da gubi pare na njega! Gledajući svako dete, jedino je Miljana majka koja treba da obezbedi dete. Ona daje novac na njega a ne na dete. Ja sam ovde tri sezone, i radim za svoju decu. Meni nisu potrebene ničije pare, a najmanje njene! Tvoj obraz je đon, ti pljuneš pa poližeš. Najgore što roditelj može da doživi, jeste da dete počne da mu se drogira. Ja ne znam šta ona ima da priča sa njim, rekla je da više neće sa njim, a onda čujem kako ga moli da mi kaže izvini. Ja sam se čula sa njegovom majkom, koja me je podržala i rekla je i Miljani kako joj takav ne treba i da ga istera!", Dodala je Marija.

"Njihova ljubav me ne interesuje, samo za njen boravak, kako bi obezbedila svoje dete i da ona ne konzumira više ono. Oni će zajedno biti dokle god ona ima novca, sama je dovela do toga da novcem ja raspolažem. Ono što je rekao za Sinišu i mene - nikada me nije tukao, svađali smo se, kao i svi ljudi, jednom mesečno su možda ozbiljnije svađe. Ne treba njega da zanima da li ću se ja razvesti, još ne znam hoću li, to nije ništa, kod mene su leteli pištolji i noževi, moja baba je htela da ubije mamu", rekla je Marija.

foto: Printscreen

"Ja nju nisam navukao ni na kocku, niti bilo šta drugo. Ona mi je priznala da je kockala pre mene, sa bivšim momkom, ona je čak inicijator toga. Znam svaki put kada se čula sa mojom majkom. Miljani je jednom stigla poruka da joj je skinuto sa računa devet hiljada evra, to je Marija uradila, onda smo otišli da kockamo ", rekao je Zola.

Da, zbog Željka, za dete sam uzimala novac, jer ja imam ovlašćenje - ubacila se Marija.

"Kada smo otišli da kockamo, sa mojih dvesta evra zaradili smo osam hiljada. Plakaćeš, Marija, kanaliću te! Pet hiljada evra sam dao Siniši da Miljani organizuje rođendan, mogu na poligraf ići", nastavljao je Zola.

foto: Printsceen

"Poslala sam obezbeđenje po nju jer je čekala isplatu, a nije imala potrebe, jer nije kopala, prala, nego je novac iz kockarnice", rekla je Marija.

Miljana je čitav novac morala dati Mariji, ako nastavim da pričam, samo ću nju ukanaliti. Uradio sam napolju, ono što sam joj rekao da neću, ali sam morao, kada sam video šta se sve dešava. Bila je situacija kada se njen muž napio i rekla najmlađoj kćerki: "Marš, ku*vice, napolje!". Miljana i ja smo bili tu, pa mi je rekla da svedočim kakve ona probleme ima u porodici - prepričao je Zola.

