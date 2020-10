PUŠTENA NA ULICU, RAZDVOJILA 2 BRAKA, BRUKA SE I SADA: Ona je ukanalila Natašu Radan, iznela tajne PROŠLOSTI! (VIDEO)

Mariju Kulić delila je budžete i tom prilikom iznosila mišljenja o zadrugarima.

Na red je došla i Nataša Radan, za koju nije imala reči hvale.

- Nataša Radan isto dobija srednji. Dobila bi mali zbog načina života i ponašanja, ja takve devojke ne cenim, ne bih volela da moje ćerke budu takve. I ti si devojka koja nije rasla u zdravoj porodici, bila si dete koje je maltene pušteno na ulicu da se snalazi sama, krenula si lošim putem, kojim si i nastavila. Najgore je kad pljuneš sebe u ogledalo", rekla je Marija, pa dodala:

"Dva braka si razdvojila, verovatno je do njih, ali ne bih ti bila u koži. Ne mogu da kažem da si dobar čovek zbog toga. Ono što kažu, nije važno da li je "k", nego da li je dobar čovek. Ne! Za mene "k" ne mogu da budu dobri ljudi. Šminkaš me, tu bih da te pohvalim, time se bavi, sjajno to radiš, a ne ovo što inače... Ne brukaj sebe. Umiljata i si i slatka. Srednji budžet si dobila jer sam osetljiva na decu koja nemaju mamu", istakla je Marija.

