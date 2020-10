MENSUR SE OGASIO, NAKON ŠTO JE MINA REKLA SUDBONOSNO DA! Ajdarpašić neće ni ime da joj spomene: Izdigao sam se iz BLATA sa njom!

Mensura Ajdarpašića je dao svoj komentar i otkrio kako se oseća, dok gleda svoju bivšu ljubav u venčanici.

"Nemam nikakav osećaj. Za koga će sledećeg da se uda?", rekao je kroz smeh Mensur, pa dodao:

"Ne zanima me M.V. Ta može da se uda samo u igrici, al' dobro, nek' je zdravo. Ne zanima me to, Izdiga' sam se iz tog blata sa njom", rekao je Ajdarpašić, a na odgovor, da li ima novu devojku rekao je:

"Novu djevojku, nemam... još. Javiću kada bude bilo", iskreno je rekao Mensur.

foto: Printscreen Pink

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/Srbija Danas/M.M.

Kurir