COKA JE KLINKA! PO ĆOŠKOVIMA PRIČA PROTIV NIKOLE: Lakić se sa sestrom posvađao zbog žene, a Neda NIKAD ŽEŠĆE OSULA!

Kako je Neda Lakić u rijalitiju istakla, njen sukob s bratom je započeo posle njegove nebrige o njenom psihičkom stanju nakon prekida prijateljstva sa Srbom.

"Kada sam došla ovde videla sam kako Coka degradira mog brata kao muškarca. Ona po ćoškovima priča protiv njega. Jednom je rekla da je mnogo pametnija od njega. Meni je to nedopustivo. Ona je klinka i meni je to suludo. On se ugasio od kad je sa njom. Po ceo dan je sa njom", ispričala je Neda.

"Ako Nikola i ja imamo svađe, to je naša stvar. Mi se raspravljamo, ali to je normalno", rekla je Coka.

"Nedo, nemoj da si dete! Smešno mi je šta si sad rekla. To je nivo osnovne škole. Odrasla si osoba i nije lepo da tako govoriš", poručio je Nedi brat.

Nakon žučne svađe u toku izbacivanja, Neda je zbog tuge legla u krevet, a da pre toga nije obukla pidžamu, već se prepustila kajnjem očajanju.

Takmičari "Parova" pisetili su se i šta je bivši rijaliti takmičar govorio o Aleksandri Coki Tasić, pa je odao i da je bila sa njegovim oženjenim drugom. Držao ju je kao malo vode na dlanu zato je meni čudno kako ona uopšte sa njim funkcioniše. Dečko bio galantan, duša od čoveka, samo što je bio oženjen i imao decu. Bili su zajedno preko godinu dana, a došlo je do problema posesivnosti. Coka se dopisivala sa njim preko profila moje žene. Lakić najbolje zna koga ženi", govorio je svojevremeno Aleksandar Požgaj, te dodao:

"Nije tačno da sam imala afere pre Lakića. Imala sam jednog dečka, za koga se zna", pravdala se Coka.

