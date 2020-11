ISKORISTIO JE KIJIN LIK I DELO, I ZLOUPOTREBIO NJENE EMOCIJE! Miljana udarila na Vuka Moba, reper SPUSTIO glavu od stida!

Miljana Kulić tužila je svog partnera Lazara Čolića Zolu i Vuka Moba jer, kako kaže, koriste žene.

Na samom početku ona je oplela po cimeru Vuku Mobu, pa iznela niz optužbi na njegov račun.

"Prvo ću krenuti od Vuka. Sinoć je bio njegov poligraf, izjavio je da nije bio zaljubljen u nju. Posle sam došla do zaključka da je iskoristio Kijin lik i delo, a samim ti i njene emocije. Što se Zole tiče, za sve sam kriva ja. U vezu sa njim sam ušla iskreno, Lazara iz "Zadruge 2" ja pamtim, a ne Zolu sada. Razum mi govori da ovo nije za mene, da mi to ne treba, jer ne osećam ljubav sa njegove strane, ponižena sam, uvek ga prva ljubim, grlim. Pre njega nisam ni kockala, niko nije mogao da me nagovori na to, to više nikada ne bih uradila. Nisam gledala ljubav kroz novac. Do ove sezone nisam mislila da me koristi. I rođena majka mi je govorla da plaćam njegov "k". Čula sam ovde za svakakve prepiske. Ermina i Maja su ušle sa informacijama da je pisao sa svog profila, a on mi se kleo da nije. Da nije ovaj zatvoren prostor, ohladila bih se od njega, osuđena sam ovde na njega. On se za sve kune u majku", govorila je Miljana, dok je Vuk sve vreme gledao u jednu tačku, a potom i spustio glavu.

