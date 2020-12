ŠIKLJALA MI JE KRV IZ GLAVE KAD ME JE UDARILA! Nikola otkrio da je Sanja imala DEČKA kada mu je prišla! Nijedan detalj nije SAKRIO

Nikola Đorđević, bivši dečko Sanje Vučić, otišao je sa žurke i došao do Bele kuće, gde su ga ispitivali Vladimir Tomović i Mina Vrbaški.

Vladimira je zanimalo zbog čega je Sanja Vučić, članica popularne grupe "Hurricane" zavšrila sa njim, a on je ispričao i druge detalje.

- Smetalo joj je što sam išao u društvo drugih žena. Videla je dva-tri puta drugu devojku na motoru - govorio je Nikola, pa otkrio kako su se upoznali.

foto: Pritscreen

- Sanja mi je na ulici prišla, rekla da ima dečka i da ne mislim da ima loše namere. Navukla šorts, čupava, nosi kese. Dolazi kod zgrade. Pita me koje sam godište, ja rekoh 93. Dva i po meseca nije znala koje sam godište. Provalila je kad nas je zaustavila murija. A znaš kakva je ona, odmah plane, trenira boks, potučemo se. Krknula me je u glavu, šikljala mi je krv, znaš kakva je kad se iznervira - dodao je on.

foto: Ana Paunković

- Kako je raskinula sa tim momkom? - pitao je Vladimir.

- Već je to bilo gotovo - odgovorio je Đorđević.

- A mala Ksenija? - pitao je Vladimir. - Ona ima dečka - odgovorio je Nikola. - A Ivana? Ovde pričaju da je imala operacije - nastavio je Tomović.

- Ona je radila jagodice, nos, bradu... - govorio je Đorđević.

kurir.rs

Kurir