TI SI ME UNIŠTIO, ODVOJIO SI ME OD ROĐENE SESTRE! Milica se obrušila na Boru, nije znao šta ga je SNAŠLO: I to sve zbog OVOG!

Naredno pitanje bilo je za Boru Santanu, a gledaoci su hteli da čuju zbog čega je pustio pesmu na radiju ,,Amneziji" za koju se sumnja da je posvetio Mireli Kemez, i to u jeku skandala sa njom, zbog čega je Milica Kemez bila izuzetno povređena.

- E, to nije istina, ja sam tu pesmu pustio, jer su gledaoci povezali. Ja nisam to pustio zbog Milice, volim je, ali nisam pustio originalnu verziju - rekao je Bora.

- Šta, hteo si da provociraš gledaoce? - ubacila se Milica.

- Evo, sledeće srede ide 10 puta, svakih deset minuta, sve verzije pesama koje postoje. Možda sam njoj to posvetio, ja sam njoj to rekao da je pesma za nju - rekao je Santana

- Pričala sam sa Nadicom, dobila sam napad panike, gušila sam se, nisam znala šta da radim od muke, bola, šoka, svega, u tom momentu pozdravlja mene i pušta tu pesmu, a zna da je bilo potegnuto pitanje, ali on mene pozdravlja, to je meni dno dna! Da nije ni u jednom momentu pokrenuo tu temu na radiju, ako njemu imponuje to da ti mene odvajaš od rođene sestre, neka ide na tvoju čast, sram te bilo, pusti pesmu još 100 puta, ti si mene uništio! Svaka ti čast na tome! Ti si mene odvojio od moje sestre, ona je to sama želela, ne interesujete me - pričala je Milica.

- Nisam te namerno uništio! - dobacio je Bora.

- Ko te je terao da ideš u stan? Nemoj da se foliraš! Reci šta si rekao! Ti si monstrum i čudovište! - vikala je ona.

