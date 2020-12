LEPI MIĆA I ĐEDOVIĆ DOBRO IZRIBALI MILICU! Nisu je štedeli nakon što je nasrnula na Boru: Objasnili joj kako treba da se PONAŠA!

Nakon što je napala Boru Santanu, Milica Kemez je pobegla u hotel, gde su joj se pridružili Marko Đedović i Lepi Mića.

- Imaš ovde mene i Đedovića, nisi sama, ne možeš tako! - rekao je Mića.

- Da si jačeg karaktera, niko ti ništa ne bi smeo, jer bi svi skočili na njega. Ti si juče otišla i sela kod njega - ubacio se Đedović.

- Ja sam te prvi vukao za ruku, i sklanjao te, a ti si sa njim pričala dva sata, a ovamo kao ne želiš da ga vidiš - rekao je Mića.

- Ali ne želim - rekla je Kemezova.

- Šta je on bitan, ima emisiju, pa šta? - pitao je Mića.

- Pa ništa - objasnila je Milica.

- Kad ti priđe, mršni ga i ćao - rekao je Marko.

Posetimo, Milica Kemez je nedavno ustala za crnim stolom iz krenula da urla na Boru Santanu i tražila mu je da prizna sve o njegovom odnosu sa njenom sestrom Mirelom.

"Je l' ste vi retardirani? Mene svi ovde osuđuju jer ja brinem da li je jeo ili ne, a svi ga tešite kada plače, a ja kad plačem meni pričate sve najgore! Ustani i sve reci, nemoj više da me mučiš i da mi ostavljaš prostora da ne znam da li je istine ili ne, a plače da bi ga neko žalio, ili što je možda sve uradio, a možda i jer nije! On je meni plakao u krevetu, i rekao kako nije istine, i kaže da ona uđe ovde. Ja ne znam šta se radi ovde, hoćete da poludim! Ja njega volim, i ne mogu da prihvatim da je to sve istine, gledate me kao jadnicu", rekla je Milica.

