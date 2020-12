MILJANINE SUZE SU PRESUŠILE! Kulićka ogolila dušu, otkrila kakve joj SCENE prolaze pred očima kada je sama!

U nastavku emisije ,,Pitanja gledalaca" naredno pitanje bilo je za Miljanu Kulić.

"Pred zadrugarima nosiš masku jake osobe, a onda odeš satima i plačeš u apartmanu, da li je to siguran način da prevaziđeš bol koju osećaš?"

"Ne plačem, plakala sam prva dva dana, sad ni ne provodim vreme u apartmanu, jer mi je sve monotono, podseća me na loše scene, na preskakanje, samo me na Željka podsećaju lepe uspomene. Ne mogu tamo u samoći, prolaze mi kroz glavu scene, sva ponižavanja, bruke i sramota, kad odem tamo kao da sam otišla ne znam ni ja gde. Od kada sam se vratila sa kiretaže... Možda je glupo, ali gadi mi se apartman, dva dana ne provodim vreme tamo, odem istuširam se, presvučem se u pidžamu i vratim se", ispričala je MIljana.

Miljana Kulić je nedavno bila na kiretaži, a nakon povratka u Belu kuću je izjavila:

"Biću bolje, svakog čuda tri dana dosta. Dva i po minuta su me reanimirali, moja porodica to nije videla, potresena sam i psihički loše, inače ne znam šta bih rekla. Četiri puta su me uboli, meni su bile modre ruke. Hvala puno lekarima. Dva minuta nisam disala od prevelikog stresa, ostala sam bez daha, nisam davala znake života. Bog me još jednom pogledao, dao mi šansu da krenem ispočetka, da shvatim da sam majka, da ne treba da se ponižavam ni za kakve pare", rekla je Miljana Kulić.

