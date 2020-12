VLADIMIR TOMOVIĆ NABRAJAO ŠTA SVE POSEDUJE: Crnogorac iskreno o NEKRETNINAMA, a setio se i bivše STANIJE (VIDEO)

Vladimir Tomović veoma retko govori o svom privatnom životu i porodici, a sada je progovorio o bolesti i smrti oca, kao i o majci i bratu.

Kako kaže Vladimir, njegov otac svima je pomagao, kao i da nema ni tri posto srca kao što je imao otac.

foto: Printscreen

"Kada je on umro oni što nisu došli meni više ne trebaju, ja sam takav, prek, sa nekim raskrstim u par poteza... Bio je sposoban čovek, imao je svoje lance prodavnica, pedeset radnika. To smo sve prodali za vreme njegovog života, sada radimo sa apartmanima", kaže Tomović.

"Bojao sam se neku kuću da li su uspeli da prodaju, korona je, imam ja sve overeno kod notara dokumenta uredno, a nisam bio siguran da li su stigle pare. Mina mi je rekla da je to sve u redu kada je ušla", rekao je Tomović.

foto: Printscreen

Inače je Vladimir pomenuo i bivšu devojku Staniju Dobrojević.

"Nina je zaslužila da ide u izolaciju, jer nije ništa pokazala. Devojka me je grlila neprestano dve nedelje, nisam očekivao tako neke nominacije. Posle Nove će sve biti drugačije... Jedino ako uđe Stanija, to ne bih voleo, jer znam da bi me poremetila", priznao je Tomović.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir