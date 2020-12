HRVATICA PAULA BILA SA BAKOM PRASETOM: Ponižavao me i vređao, a razlog je tek ŠOK! (VIDEO)

Paula Hublin priznala je da se ljubila sa jutjuberom Bogdanom Ilićem (Baka Prase).

Toma Panić izneo je to pred svima i pritom počeo da vređa bivšu ljubavnicu.

"Paula je ispred mene kad god sednem negde. Ta devojka je došla zbog k**ca Bake Praseta, ona je jedna mala d****ca. Od mene dosta", rekao je Toma.

foto: Printscreen

"Da razjasnim ovu priču. On je komentarisao spot u kom sam bila, pa se on meni javio. Ja jesam došla u Beograd sa svoje tri prijateljice, pa smo se čuli, došao je po mene i otišli smo kod njega, ali se*s nismo imali, samo smo se poljubili. Ja sam njemu stavila do znanja da ne želim da ima odnose sa njim, a on mi je rekao da mu to nije normalno, da neko dođe kod njega u deset sati uveče, a da sa njim nema s*ks. Čak je dao sebi za pravo da me zbog toga ponižava i vređa", ispričala je Paula.

Inače, Paula nije jedina devojka koja je iznela u javnost da se Baka Prase ne ponaša pristojno prema ženama.

Kurir.rs/K.Đ.

