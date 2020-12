NADEŽDA BILJIĆ U NALETU LJUBAVI PALA NA TOMINE GRUDI! Krenula da ga mazi, on tražio način da je SKLONI OD SEBE! (VIDEO)

Nadežda Biljić je prišla Tomi Paniću i krenula da ga mazi i priča mu o njihovom sinu Longu.

- On će da bude klempa na majku - govorila je Nadežda.

- Neće, neće. Pakleni je ovo život, prop*šaću sve pare - pričao je Toma.

- Nećeš - odgovorila je ona.

Nadežda je nastavila da priča, a Toma je iskoristio njene reči kao izgovor da je skloni od sebe, govoreći da ga nervira komentarima, ali to nije sprečilo pevačicu da nastavi da ga obasipa pažnjom.

Inače, Nadežda i njen bivši partner Toma Panić nastavljaju svoje rasprave pred kamerama rijalitija. Njih dvoje su pre nekoliko dana pokušali i da pobegnu iz Bele kuće.

Takođe, Panić je istakao da bi voleo da se pomiri sa Nadeždom zbog njihovog sina Longa.

- Ja sam objasnio, mnogo je tu povređivanja bilo, mi smo izgubili poštovanje, poverenje i sve što ide uz to, ne znam... Svega tu nedostaje, i to je vidno, i mislim da tu nema ni sa jedne ni sa druge strane. Ona priča da me voli iz straha i da bi bila sigurna. Ti kad voliš, neke stvari ne radiš. I da i ne. Ona bi htela, ali kada bi se pomirili, opet bi me napadala sa onim: "Zašto ovo, zašto ono". To bi bio haos, tako da u suštini ne. Volela bi da se pomirimo kao roditelji, ali ovako ne. Ona se kaje za sve reči, potrudićemo se, nema tu šta - rekao je Toma.

