OGLASILA SE NADEŽDINA MAJKA PO PRVI PUT NAKON NJENOG ULASKA U ZADRUGU: Toma perfidno provocira, za njega nema oproštaja! BESNA!

Buran odnos bivših partnera Nadežde Biljić i Tome Panića već danima trese Belu kuću, ali i čitavu javnost koja danonoćno prati njihove svađe, pomirenja i turbulencije. Bivši nevenčani supružnici su na ratnoj nozi i čini se da iz minuta u minut samo još više pokušavaju da povrede jedno drugo, a sve zbog toga što je Panić učinio javnu prevaru i Nadeždu u "Zadruzi" zamenio Paulom Hublin.

Situacija je sve napetija, a sada se oglasila i Nadeždina majka Slavica Biljić, koja je istakla da je njena ćerka ušla u rijaliti kako bi povratila svoj mir.

foto: Pritnscreen

- Ja znam da je ona otišla u Zadrugu da stavi tačku na taj odnos. Sad ćemo videti kako će biti. Otac joj je rekao: "Ako smatraš da će ti biti bolje, zdravstveno i psihički, idi, reši situaciju, stavi tačku, vrati se kući rasterećena i da kreneš dalje, da se oporaviš, da se posvetiš sebi i detetu". Mi bismo se držali takvog stava. Smatram da nije u redu što je Toma tako provocira jer svi znamo da će Nada skočiti. Samim tim on pokušava sebe da opravda. Opravdanja nema za javnu prevaru. A Nada kad bude izašla i kad bude videla snimke kako to izgleda, tek onda će staviti tačku - rekla je Slavica i dodala:

Ona tamo nema prijatelja. Toma priča jednom Zoli kako je ona iskompleksirana, da nije tužno i žalosno, ja bih se smejala. Neću da pljujem Tomu, neću ništa loše reći o njemu, on nije bio loš prema meni, kao Nadinoj majci, ali sada je svakako loš prema meni jer je povredio moju ćerku.

U jednom trenutku se mnogim gledaocima Zadruge učinilo da Nadežda želi pomirenje sa Tomom, te da je u potpunosti spustila loptu prema njemu i da je sprema sve da mu oprosti. Ipak, njena majka tvrdi da nije sve baš tako kako se na prvi pogled čini.

foto: Printscreen

- Možda zarad nekog mira, da je ne bi više vređao, možda zato što je tamo, jer u rijalitiju niko nikog ne može da gleda očima. Nada je trn u oku zato što je takva kakva je, iskrena, otvorena, zanimljiva, duhovita. Ona nije ušla da je žale, nego je bila iziritirana pričanjem laži. A on to toliko perfidno radi, da bi sebe opravdao. Ali može da se opravda trenutno, a ne može ceo život da opravda. Na kraju krajeva, neka ga opravda Nada, ali kad bude izašla i kad bude videla klipove kako on to radi, mislim da će definitivno staviti tačku. Ona je ušla da bi raskrstila sama sa sobom i da bi krenula napred. Ona ima karijeru, ona peva, ima dete, ona je ispunjena mlada ženska osoba pred kojom je budućnost - istakla je Slavica dodajući da će Nadežda možda i oprostiti Tomi, ali samo zarad svog mira.

- Iako mu oprosti, oprostiće mu zarad svog mira. A kad bude izašla shvatiće sve definitivno. Nije ona ušla da bi se narodu dopala, već da reši problem zbog sebe, jer je oslabila, jer ima dijabetes, ne može da se pomiri sa tim da ima dijabetes, što je i normalno. Više bih volela da sam ja dobila dijabetes nego moja deca. Ali to je sve stres, situacija i sredina u kojoj se živi i radi. Moja deca su preosetljiva, pa šta da radimo, šta je tu je. Iako spusti loptu uradiće to zbog sebe, ne zbog njega. Zarad svog mira i poboljšanja i zdravstveno i ovako. Toma nije bio loš prema meni, pozdravlja me, kaže da me voli, ja sam stvarno sa njim bila u dobrim odnosima, ponašala sam se prema njemu kao prema svojoj deci, Nada je u pravu, prvo je on bio ispoštovan, pa svi ostali. I da je rekao da ne voli Nadu, ne bi ga niko šikanirao, lepo bi seli i razgovarali, ja bih mu pomogla, on je otac mog unuka. Ako ne mogu da pomognem neću ni da odmognem. Da je bio iskren i rekao da mu se ne dopada Nada, da ne može sa njom, da ne mogu da nađu zajednički jezik, to je normalno, ljudi se posle toliko godina braka razvedu i nastave svoj život. Samim tim što je povredio moju ćerku on je povredio i mene i tu nema oproštaja sa moje strane. Možemo da komuniciramo što se tiče deteta, ali dalje i više od toga moraće debelo da zasluži što se mene tiče - zaključila je Nadeždina majka Slavica Biljić.

foto: Pritnscreen

PRIDRUŽI SE KURIR VIBER ZAJEDNICI

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/Pink.rs/M.M.

Kurir