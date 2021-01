LETELE FLAŠE NA SVE STRANE, TRESLA SE BELA KUĆA! Fran i Cvele zaratili na krv i nož, zadrugari ih jedva SMIRILI! (VIDEO)

U toku biranja najboljeg nastupa na sinoćnoj Zadrugoviziji, došlo je do sukoba između Frana Pujasa i Cveleta.

foto: Printscreen/Zadruga

- Mene su izabrali da budem statista, i rekla sam svima da ne znam da pevam. Zovite me kada nešto treba, i nije problem. Što se tiče pevanja, to nije moja stvar, to vi pevači možete. Ono kako se ponašate u bekstejdžu, to je sramota bez kerozina. Ne znate da se našalite, da tapšete, ne znate ništa, nervozni ste, besni ste, nemate piva! Sve u svemu, pohvaliću Boru, Matoru i Mišela - rekla je Nadica.

Dok je Nadica govorila, došlo je do sukoba Jovana Cvijetića Cveleta i Frana Pujasa, gde su jedan drugom izneli niz uvreda. Oni su se gađali flašama i vodom, nakon čega su zadrugari na sve načine pokušavali da ih razdvoje.

foto: Printscreen/Zadruga

Strasti su se potom smirile, a onda je zadatak Velikog šefa ponovo bio na snazi. Rialda Karahasanović je glasala za Matoru i Boru, dok je Marija glasala za Kristijana i Čorbu, čemu se i Filip Car pridružio.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir