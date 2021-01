KRISTIJAN GOLUBOVIĆ ŠOKIRAO PRIČOM O OLIVERU DRAGOJEVIĆU: Video sam ga kako nekom čoveku LUPA ŠAMARE! Bio je u popravnom domu!

Kristijan Golubović prepričavao je dogodovštine iz života.

Svi su ga pomno pratili, među zadrugarima bili su Maja Marinković, Milan Janković Čorba i Nenad Lazić Neca.

"Ova leži, ona na njemu, mi ga gledamo, čekamo, hoće da se sakrije, pa legna na njega gola. Kakvi su bili kreteni, pa nas izbacili iz kampa, a imali para za hotel. Nađem ja neku Šveđanku i njenu majku, ovolike s*se, žute obrve, trepavice žute, prava ona iz "xxx" filmova. Kevu u hotelu, a ovu na plaži", ispričao je Kristijan, pa pomenuo pokojnog pevača:

"Nikad neću zaboraviti, neka košuljica, ešarpa, velike pilot naočare, ulazi tamo kod trajekta, Split je bio, neki ogroman restoran, i neki dečko kao ja, kad mu je udario šamar, Oliver Dragojević ovom. Mi u šoku, da li je to onaj pevač, nastade tu frka, ja bio klinac. Ja u Zagrebu '87. godine, bio je lokal jedan, kao kaubojski, diskoteka, i ja sa leđa, krupan somot, košulja plava, taj neki Kićo, držali tu tada Zagreb, a sve vile, kao nama Dedinje, neka plavuša sa s*sama, vidim automati, idemo i on puca u znakove, stigne nas milicija, zaustave nas, on stane, ja poternicu, Aca poternicu, Boban, svi nas traže... Ne znam, pričali su da li je bio u domu popravnom, ne sećam se davno je bilo."

