IMAŠ TU RUŽNU CRTU, BEZ EMOCIJA I OSEĆANJA SI! Ša opleo po Nikoli, ISPROZIVAO cimera pred svima!

U toku je raspodela budžeta Nenada Aleksića Ša, a tom prilikom dao je sud o svakom od zadrugara.

Mali budžet dao je Nikoli Đorđeviću, a potom objasnio i zbog čega.

foto: Pritnscreen

"Nidžo, mali budžet. Nisi ti loš dečko, ali imaš tu ružnu crtu. Okej, napolju si navikao da praviš kombinacije za lovu, malo je ružno što to što si uradio. Ružno je što si prodavao piće za Božić koja su doneta da bi se ljudi počastili za veliki praznik. Ne znam šta bih ti rekao za to. Ne znam kako bih to nazvao, odvratno nešto što si uradio. Ne treba da ti bude do toga šta ljudi misle napolju, ali ti treba loše da se osećaš zbog toga. Ako se loše ne osećaš, nemaš emocije, osećanja", rekao je Ša.

foto: Pritnscreen

"Postoje ljudi napolju koji su Čorbini i moji, sve je to povezano. Ja poštujem to spolja, a poštujem i Čorbu ovde. Jednom smo se samo posvađali, kad je bilo ono sa Franom. Kritiku prihvatam, nema šta. Tu si za mene uvek, ja sam tu za tebe. O tebi mislim sve najlepše, naši prijatelji su zadovoljni, poštovanje", objasnio je reper.

"Ivana Šašić isto srednji. J*bi ga. Nemam veliki. Mi smo cimeri, krevet do kreveta, imamo naše teme, čavrljamo svako jutro. Daje mi savete, nekad ih poslušam, tvrdoglav sam, slušam samo sebe. Ne samo što si koleginica i što gotivim tvog muža, poštujem te i što ne ulaziš u moje teme", dodao je Aleksić.

