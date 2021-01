NIJE SAMO ONA ZALJUBLJENA! TARA PRIČA ŠTA JE SVE ČEKA NAPOLJU: Cimerke raskrinkale Simovu i Ša, načule njihove TAJNE RAZGOVORE!

Mina Vrbaški, Ermina Pašović i Nataša Radan sedele su večeras posle emisije na krevetu i odlučile da progovore o odnosu koji izaziva veliku pažnju javnosti.

Njih tri su pričale o Tari Simov i Nenadu Aleksiću Ša i onome što se dešava između njih.

"Ja ne znam šta oni više pričaju", rekla je Mina.

foto: Printscreen

"Bila je neka situacija za hranu u kuhinji, tresnula je vratima, on je ušao u kupatilo kod nje, pričali par minuta, pa otišao u kupatilo. Posle toga sam ja ušla kod nje u WC, onda je rekla meni kao: "Ništa nisi videla, ništa nisi čula". Neću sad zbog kamera", dodala je Nataša.

"Plakala je i danas", govorila je Vrbaški.

"Dovoljna je bila njena reakcija na Miljanu, ko je ona njemu da onako skače. A i on na Anđela", istakla je Ermina.

foto: Printscreen

"Ne vredi, nije samo ona (zaljubljena), nego i on", rekla je Nataša.

"Kaže ona kako je srećna, kad izađe snimaće pesmu, čeka je novi telefon, stan...", nastavila je Vrbaški.

"A on hteo da beži, a kad je bila otvorena kapija pola sata kod hotela, on kao: "Gde su sad one p*čke što hoće da beže". Ako imaš šta da izgubiš napolju, idi kući", rekla je Nataša.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir