ĆERKA MI OVAKO VRAĆA! MARIJA KULIĆ U SUZAMA ZBOG MILJANE I ZOLE: Održala predavanje, pa izletela NAPOLJE! (VIDEO)

Marija Kulić zaplakala je zbog odnosa ćerke Miljane Kulić i njenog bivšeg dečka Lazara Čolića Zole.

"Koliko te je razočaralo što je Miljana pogazila svoju reč i opet se obratila Zoli?", glasilo je pitanje.

foto: Printscreen

"Mnogo me je razočaralo, pogotovo kada me je pozvao da pleše sa mnom, ponizio ju je tako, ali ne znam da li ona u tom momentu to zaboravi. Mnogo je bilo tu poniženja, a njoj sam dala ceo život, borila sam se sa svima zbog nje, muku mučila. Meni nije jasno šta joj je, što me ne sluša. Ona pati jer se ugojila, izgubila je samopuzdanje, ona je inače mnogo lepa, ali se upropastila hranom i ovim ustima. Ona svesno povređuje mene, sebe, porodicu. Ja ne bih dala nikome da mi vređa majku, a meni moja ćerka ovako vraća. Nadam se da je ovo kratak period, mora ona da se menja i ponašanje i da smrša. Ja verujem da će ona da bude ona stara", rekla je Marija, a onda zamolila da izađe jer ne može da sluša Zolu kako priča.

foto: Printscreen

"Mene su Miljana i Marija najstrašnije vređale i ponižavale, a ona priča kako je njoj teško, a kako je mojoj majci?",upitao je Zola.

"A mogu da zamislim kako je tvojoj majci bilo kada sam ti ja vraćala dugove", rekla je Miljana.

"Ja sam pričala sa Miljanom i ona je nama otrkila da možda i nije svesna da je zaljubljena u njega, a ti Zola treba da te bude sramota što si pričao sa njom", rekla je Sandra.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir