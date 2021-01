ISPLIVAO NOVI LJUBAVNI SNIMAK TARE I ŠA! Reper i Simova mesecima poriču simpatije, sada je jasno da su više od PRIJATELJA!

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša mesecima kriju da među njima postoji nešto više od prijateljskog odnosa.

foto: Printscreen/Pink

Reper i Simova su se dodatno opustili jer nedeljama u rijalitiju oni nisu tema. Njima se ne postavljaju pitanja i ne puštaju se klipovi na kojima se vidi njihov odnos. Zadrugari često komentarišu da je Tara zaljubljena u Nenada, a u poslednje vreme tvrdi se da ni Ša nije imun na čari mlade rijaliti učesnice. Sada je isplivao i video na kojem se reper iz čista mira približava Tari, skače na nju i grli je.

foto: Printscreen Pink Tv

Njihov odnos dodatno komplikuje činjenica da je reper u braku sa Ivanom Aleksić, kojoj se neretko obraća.

- Iko, žao mi je što moraš da slušaš gluposti i vređanja. Na ivici sam da napravim glupost. Nisam dobro u glavi. Iko, nadam se da si uz mene. Žao mi je da slušaš to, nisi deo rijalitija - rekao je Ša pre nekoliko dana.

Simova je juče morala da odgovori na pitanje zašto je reper pravio ljubomorne scene.

- Zato što... Bila je neka glupa situacija... Nenad i ja smo se pokačili... Ja sam indirektno učestovala u razgovoru sa osobom sa kojom nisam ni ja, ni on dobri, pa smo počeli da se nabeđujemo. Radi se o Tomoviću. Bila je situacija ispred kazina, stajali su Teodora i Vlada, ja sam se vratila i ispričala sam mu, on mi je rekao kako bi se ja osećala da on priča sa nekim sa kim ja nisam dobra, ja sam se samo nadovezala na priču, ali ja sam se samo ubacila, nisam ga ubedila da pričam istinu. Malo ga je iznervirala ta situcija, ja sam se smorila, jer mi se svaki dan sveo na to da se posvađam sa nekim - objasnila je Tara.

foto: Printscreen

Kurir.rs/S.M.

