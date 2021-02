MAJA MARINKOVIĆ NA METI CIMERA! Optužili je da proganja Aleksandru, ona žestoko odbrusila: Smešno mi je da se raspravljam! (VIDEO)

Aleksandra Nikolić dobila je pitanje koje je izazvalo nov sukob sa Majom Marinković.

- Da li dolaziš u pab samo da bi nervirala Maju? - glasilo je pitanje.

- Ne dolazim samo da bi nervirala Maju. Čorba je uvek bio tu za mene, prija mi. Ništa ne radim namerno, nema potrebe bilo šta njoj da radim namerno - rekla je Aleks.

- Ako je namerno, postigla je svrhu, jer je Maja mnogo puta izgorela - dodao je Kristijan.

- Naravno da radi namerno, to radi i sa Janjušem i sa Čorbom. U Janjuševom slučaju ima pravo. Mislim da je ljubomorna na mene, ja ne idem da jurim nečije muškarce, da radim to namerno - rekla je Maja.

- Ali ti onda imaš problem sa tim muškarcima, ne sa njom. Reci njima, ne njoj - dodao je Đedović.

- To govori o tome kakve su žene, kada mogu da leže sa muškarcima iz inata. Ja to ne radim - nastavila je Marinkovićeva, što je zasmejalo zadrugare.

- Meni se danas žalila Aleks na Maju, da je komentariše i rekla da će da ode danas do paba da vidi kako će da reaguje - istakao je Neca.

- Janjuš i ja smo imali probleme zbog Aleksandre, sigurna sam da je bio sa njom. Ako može da leži u nedelju dana sa Carem u rehabu, pa onda sa mojim bivšim... - govorila je Maja, što je ponovo nasmejalo ljude zbog njene priče sa Janjušem i Čorbom.

- Meni je smešno da se raspravljam sa ovakvom personom, dovoljno je da vidite vizuelni sklop i psihu. Žao mi je što se podižem na konto nje - dodala je Marinkovićeva.

- Maja proganja Aleks, čim se probudi kreće da dobacuje. Ja sam joj rekla da ne treba da je pogađa ovakva osoba - istakla je Mina Vrbaški.

- Ja sa Aleks nisam imao s*ks nikada. Žao mi je što nisam provodio ovde vreme malo više, što sam se sklanjao do nje zbog drugih razloga (Maje). Aleksandrini prijatelji su mi rekli da je opametim, ja nisam smeo ništa da iznosim zbog pravila. A evo, čak sam joj skretao pažnju pogledom, da ne radi neke stvari zbog sestre i majke. Sada ovo svaljivanje na Aleks... Aleks nikada Maju ne provocira prva. Maja svaki put kada prođe dobaci "Bujanovac" - istakao je Janjuš.

- Aleks i Mina dele istu mušku polnu stvar, Filipa Cara, istog su karaktera, pa se štite. One se valjaju po krevetima, leže, pokrivaju, a ja ako sednem na krevet, to nastane haos. Ne bih da izdižem sebe, ali jednostavno privlačim pažnju. Neko je nebitan i kad ima s*ks, a nečija sitnica dovede do toga da se priča o njemu celu noć - poručila je Maja.

- Ja ću reći i Mini i Aleks, nemojte da dozvolite da neko ovakvom manipulacijom izaziva vašu reakciju. To je psihički poremećaj - zaključio je Janjuš.

Kurir.rs/S.M.

