ĐEDOVIĆ ODRŽAO MONOLOG, NASTAO MUK U BELOJ KUĆI! Marko komentarisao odnos Jovane i Karića: Uradila je to što je uradila! (VIDEO)

Marko Đedović je ustao pa je prokomentarisao Jovanu Ljubisavljević i Stefana Karića koji su nominovani zadrugari ove nedelje.

- Ja ću krenuti od Jovane, jer je sa njom bio turbulentniji odnos. Nas dvoje smo imali sve faze koje međuljudski odnosi podrazumevaju, osim veze. Ja sam o svemu iznosio mišljenje, i uvek sam pričao kako sam mislio. Došli smo u konflikt, i reči koje smo izgovoril, bile su strašne. To je bio najgori konflikt. Što se tiče tog drugog dela učešća, on mi je dosta zanimljiviji, i to datira od prošle žurke, kada smo pričali o stvaima koje joj se dešavaju. Nije bilo perioda kada nismo komunicirali, i pričali smo, pa je nakon toga rešila da progovori, i pitala me šta ja mislim o onoj situaciji koja se desila, Uradila je to što je uradila, i smislili smo najbezbolniji način. Ona je došla na radio da ne bi došlo do upadanja u reč. Vešta je u komunikaciji, ali nedovoljno da bi se izborila sa ovima. To je bio najbezbolniji način - počeo je Đedović, pa dodao:

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja nakon toga, i klipa od danas, nisam mogao ovde da skačem, jer je gomila iznosila svoje mišljenje. Mislim da je danas mišljenje pojedinih koje cenim bilo manje od tri grama mozga, ali to je rijaliti. Došao je period gde mogu neki od učesnika da sipaju go*na jedni po drugima. To je nešto što mi ovde radimo, i zato se nisam preterano busao. Znam da tako ne misle, i ja onda nemam potrebu da se raspravljam oko stavova o kojima ne misle lepo. Ja ne vidim nikakav problem u ovome što je Jovana uradila. Strašnija situacija bi bila da je ona u vezi, pa da nekog pravi budalom. Ona je uradila nešto časnije, poštenije i iskrenije, bilo da je ta osoba na Marsu ili negde. Ja uvek radim ono što meni prija a ne kako neko drugi misli. Možda sam ja glup za ove ljude, ali ja tako mislim. Tu nema problema, i taj drugi deo učešća je super, a njen ulazak u veze me ne interesuje, kad bude bilo, pričaćemo o tome, a tu su gledaoci da iznesu sve kroz pitanja. Ja ljude podržavam u traženju sopstvene sreće - dodao je Đedović.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

Kurir