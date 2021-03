KARIĆ I MISICA U ŽESTOKOM SUKOBU! Stefan optužio Jovanu da je drugarici skinula dečka, ona mu BRUTALNO odbrusila! (VIDEO)

Stefan Karić i Jovana Ljubisavljević ponovo su ušli u žestoku raspravu.

foto: Printscreen/Pink

- Ti nosiš prstenje od dečka. Meni je drago. Ja ti nikad ne bih to zamerio, to ti je najveća ljubav. Ja ti Luku nikada nisam spomenuo. I što mi nisi rekla za tvog i mog tatu? To mi je Mina rekla. I druge stvari mi nisi rekla za Anđela, jer se plašiš moje reakcije - rekao je Karić.

- Ne plašim se. Ti ljudi su besposleni, koji prave klipove mene i Anđela - odgovorila je Jovana.

- Ti ljudi nisu besposleni, nego žele da budete zajedno. Nemoj da pričaš neke stvari - poručio je Stefan.

- Ja nisam ništa imala sa njim - pravdala se misica.

- Nisi, ali si se muvala, gledala, postoje klipovi. Ja nisam siguran u tebe zbog nekih stvari. Ti meni pominješ Natašu i Rialdu stalno, nemaš više šta - istakao je Stefan.

foto: Printscreen/Pink

- Ja nikad neću moći da budem ćorava i gluva, ali ću pokušati zbog svojih živaca - dodala je Jovana.

- Ti ne treba da zavijaš u foliju, nego da mi kažeš direktno šta ti smeta. Pričaš mi da Rialda i Nataša imaju neke namere... - poručio je Karić.

- Ja imam neke kodekse - rekla je misica.

- Nemaš, ti si sa dečkom od svoje drugarice - odgovorio je Stefan.

- Napolju to nikad ne bih uradila - rekla je Jovana.

- I ti si nesigurna u sebe. Da li sam ja proveo dva minuta sa Rialdom sam? - - dodao je on.

- Nisam nesigurna u sebe, nego u tebe. Ja ću da budem gluva, slepa i nema, biću jedan cvetić... Rialda, Nataša i one se klinački grupišu, ja nisam glupa - poručila je misica.

- Sa moje strane nije ničeg bilo nijednog trenutka. Ti gledaš druge momke dok si sa mnom u vezi - govorio je Karić, a rasprava se nastavila.

- Nemoj da praviš od mene k*rvetinu! - poručila je misica.

Kurir.rs/S.M.

