MOM BRATU JE JAKO TEŠKO TAMO, ZA TOMOVIĆA SVAŠTA MOGU DA KAŽEM! Oglasio se Mišelov brat nakon HAOSA, opleo i po Miljani Kulić!

Nakon što su zadrugari saznali ko će im biti vođa ove nedelje, došla je na red i raspodela budžeta, koja je na samom startu počela burno. Naime, Vladimir Tomović je uz niz uvreda, Mišelu Gvozdenoviću dao najmanji budžet, što je pevača razljutilo te je tako isti bacio.

Posle tog haosa, oglasio se Mišelov brat Saša Gvozdenović koji je prokomentarisao žučnu raspravu dvoje zadrugara.

foto: Printscreen/Pink

- Ne znam šta bih vam rekao, ja da sam bio danas na mestu mog brata, ja bih postupio i gore! Mislim da je mom bratu tamo jako teško, i mislim da je bio u pravu. Za Tomovića bih mogao svašta da kažem, ali neću nikoga da blatim. On je neko ko je pokazao svoj obraz! Primer, pričao je za Paulu svašta, a sada mu je devojka, to je prva stvar. Juče je tokom svađe rekao kako Mišel treba da se kazni što je bacio novac, pa onda i on treba da bude kažnjen jer je i on bacao novac na žurki pre par meseci, zar ne?

Zadrugarima u beloj kući se pridružila i Zorica Erić, koja je u više navrata prokomentarisala kako zna Mišela od spolja. Da li znate kako su se oni upoznali?

foto: Printscreen/Pink

Oni su imali par nastupa zajedno, ali ništa sem toga! U jednom momentu, on je pričala kako je "vukla" Mišela po nastupima, ali to nije istina.

Tokom današnje svađe Mišela i Vladimira, u istu se uključila i Miljana Kulić, koje je sa Mišelom u više navrata imala jako lepu komunikaciju, ali se to brzo promeni. Kako to komentarišete?

- Znate kako, Miljana je neko koga mi jako dobro znamo, ona je za mene podvojena ličnost, i sve radi kako vetar duva! Sa nekim je danas dobra, dok već narednog dana, kao da su najveći neprijatelji. Mi nju jako dobro znamo, i ne želimo da se obaziremo ona je takva, ali moram da kažem da nije lepo jer je Mišel uvek bio uz nju kada joj je nešto trebalo i kada joj je bilo teško.

foto: Printscreen

