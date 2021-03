POSTOJI ŠANSA DA IVANA SVE OPROSTI ŠA! Taki Marinković otvorio dušu o ćerkinim cimerima iz rijalitija: Pred Tarom su avanture!

Radomir Taki Marinković progovorio je o najaktuelnijim dešavanjima iz Zadruge gde se nalazi i njegova ćerka Maja Marinković.

foto: Pritnscreen

- Maja sada blista, ovo je njena nova uloga. Trenutno je najbolja od početka četvrte sezone. Klanja se od momaka, Janjuš je više ne interesuje, a ni Čorba. Šta reći za takvog dečka koji ju je nazivao pogrdnim imenima. Isti taj Čorba je narkoman i prevarant. Nije mi jasno šta devojke vide u njemu? Ponaša se kao vanzemaljac. Iznosi laži i pokazuje najgoru sliku o sebi. Razumem i da je Maja bila zaljubljena i da je bila intimna s njim, ali nema potrebe da ponovo stupa u bilo kakav odnos sa Čorbom - kaže Taki, a onda se osvrće na svađu njegove ćerke i Lepog Miće koja se dogodila pre nekoliko dana u rijalitiju.

foto: Printscreen

- Mića kao moj prijatelj nema potrebu da vređa Maju. Čemu to? Ima i ženu i ćerku kod kuće, zna kako je s osobama nežnijeg pola. Ružno je da se Maji unosi u facu, naziva je pogrdnim imenima i na sve to joj se smeje - smatra Radomir, koji nije mogao a da ne prokomentariše trougao Tare Simov, Nenada Aleksića Ša i Ivane Aleksić.

foto: Printscreen/Pink

- Situacija je komplikovana. Smatram da postoji šansa da Ivana sve oprosti svom još uvek zakonitom suprugu, ali za sve je potrebno vreme. Nije mu trebalo da vara ženu na televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Šta to o njemu govori? Tara ima još vremena da živi život. Mlada je. Pred njom su tek avanture, snimanje pesama, potpuno novi život. Ša je do sada trebalo da osnuje porodicu i da se skrasi. Zašto rasturati brak sa jednom tako divnom ženom? To je zaista sramota - zaključuje Taki za „Super TV“.

foto: ATA Images

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

01:37 Seka otkrila kakva je kao majka, supruga i snajka

Kurir