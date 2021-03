RIJALITI UČESNICI ŽESTOKO OSUDILI MILJANU KULIĆ I URLIKE: Ona je za ludnicu, počele su PRLJAVŠTINE, bez Zole je katastrofa (VIDEO)

Sastanak je počeo, a rijaliti učesnici polemišu o međuljudskim odnosima.

Prvi se za reč javio Lepi Mića.

"Svašta se ovde desilo, jedna situacije me je jako pogodila, a to je Miljana Kulić koja nije ovde i ona je uradila jednu jako ružnu stvar! Ja nisam znao šta ona planira i šta smera, i video sam taj telefon", rekao je Mića.

"Kada si počeo da se igraš sa Miljanom, znao si šta te čeka i ja neću da rešavam tuđe odnose, i nemam nameru da se ovde tučem sa vama i da plaćam kazne. Miljanu sa njenim igrarijama neka vode u igraonicu ili ludnicu!", rekao je Đedović.

"Miljana se požalila kako je loše jer su joj roditelji loše, a onda su krenule prljavštine!", rekao je Kristijan.

"Ja ne znam šta ona radi, ja sam ti skrenuo pažnju da je ona možda zaljubljena u tebe!", dodao je Stefan.

"Miljana je bez polnog organa i Zole katastrofa, ali vi ste to trebali da znate! A ako vam je dobra, vodite je kući", rekla je Rilada.

"Što se tiče ostalih stvari, jutro nam je bilo jako interesantno, ali neka lica su pokazala nova lica i nisu nam dali da spavamo! Mislim da se pojedini bune kako to nije u redu, naručivale su se pesme i plakalo se a na znam na koje se to pesme plače i ko plače, ali sve to je meni interesantno, kao i vaše veze i vezice. Miljana je sinoć mene odvukla u pab i ušla je u šank, a ona je uzela kaput i izvadila je neku stvar, i video sam da nešto nije u redu, ali je ona krenula za mnom, a onda sam seo ovde i pitala me je da li ću da je izdam, rekao sam da neću. Onda je bilo kako je Kristijan rekao nama da nije fer da mi pričamo kako on ima telefon, a ona je to sve podmetnula i to su podle stvari i jako ružne. Ja sam čuo kako je Car plakao zbog Aleksandre, i pesme "Za venčanim stolom", dodao je Mića.

"Nije istina, ja sam tu pesmu tražila, i nije tu ništa strašno i bio je jako dobar ništa nije radio", dodala je Ana.

