ŠA JE IVANI ŠAŠIĆ ŠAPNUO PORUKU ZA ŽENU: Pevačica joj prenela reperove reči, a evo šta je Ivana rekla na njegovu JAVNU PREVARU

Veza oženjenog repera Nenada Aleksića Ša i njegove ljubavnice Tare Simov nedeljama je glavna tema kako u „Zadruzi“ tako i van nje, a pevačica i bivša zadrugarka Ivana Šašić kaže da ne može da razume ni da opravda potez svog bivšeg cimera.

Šašićeva je otkrila da je u kontaktu sa Ivanom, reperovom još uvek zakonitom suprugom, i da joj se divi zbog načina na koji se nosi sa situacijom.

- Na izlasku iz „Zadruge“ pre dva meseca, Nenad mi je rekao da prenesem Ivani da je voli najviše na svetu i da sa Tarom nema ništa. Očigledno je da me je tada lagao, ali to je njegov izbor. Bilo me je sramota od njegove supruge dok sam joj prenosila poruke, jer je ona već tada sve videla i sve znala. Rekla mi je: „Ja njega poznajem, on se zaljubio i hvala tebi što pokušavaš da mi spaseš brak“. Sve je videla i sve je znala - rekla je pevačica na početku razgovora i dodala da ne bi volela da se nađe u koži reperove supruge.

foto: Printscreen/Premijera

kurir.rs/alo

Bonus video:

00:21 NE PERE SUDOVE, A LUKS STAN JOJ ČISTI AGENCIJA! Tara Simov ima posebno mesto gde čuva uspomene na Mateju (VIDEO)

Kurir