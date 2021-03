LEPI MIĆA CVELETU ZAPUŠIO USTA ZA SVA VREMENA! Anja doživela KOLAPS za crnim stolom zbog FLERTOVANJA sa Danijelom, nastao HAOS!

Sandra Rešić ustala je kako bi prokomentarisala podelu budžeta Anje Todorović za crnim stolom.

- Ne treba da se svađaš, niti te ko terao. Sve je do toga kako si ti rekla, kada si opisivala da završavaš taj fakultet, ali da se ne bih vraćala na to, 'ajde. Mislim da su ti ovde ljudi na malim budžetima govorili svašta. Kad god je bila vaša tema, veza, ismeva vašu temu do 5 ujutru, ja ne znam šta vas dvoje radite, prvo sam na tvojoj, pa na njegovoj strani, pa na tvojoj. Drugo, ne treba tebi autoritet da budeš Kristijan ili Tomović da svi ćute. Kada je bio klip ne znam šta ti je Bora radio, kada se to desilo, kada se završilo, ja se sećam, Cvele je pobeleo, a ti si ustala da iskomentarišeš ovako, ti si imala osmeh od uveta do uveta, ne mogu da kažem da ti se Bora svideo, ali mislim da ti nisi toliko zamerila to. Što se tiče, to sam htela odavno da ti kažem, ovde se završava da Cvele učestvuje u razgovorima i ima interakciju sa njima, da neki svoj primer, ti si tamo kao fikus. - ispričala je Sandra.

Potom je i Lepi Mića izneo svoj sud nakon Rešićeve.

- Danijel je postavio Anju za vođu, a njoj se udvarao! - izjavio je Mića.

- Mićo, da je trebao da bude ovde, bio bi ovde do kraja - pravdao se Cvele.

- Cvele, ne govorim o tome, ne govorim o dužini njegovoj boravka ili k*rca, nego šta je rekao, udvarao se tvojoj devojci preko stola, zar ti to nije dalo crv sumnje?! - vikao je Mića.

