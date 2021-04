DAO SAM 21.000 € ZA TABLETE, ALI BOLEST JE UZNAPREDOVALA I BILO JE GORE! Potresna ispovest Kristijana Golubovića o SMRTI SUPRUGE

Kristijan Golubović prisetio se teškog perioda kada je njegova prva supruga vodila bitku sa opakom bolešću, nakon koje je ubrzo preminula.

On je cimerima ispričao kako joj se bolest proširila, a sve vreme mu je stajala knedla u grlu.

foto: Pritnscreen

- Da ti vratim dojku, implant, ona kaže da joj iseku drugu, htela da joj skinu, opet je uspavljuj, posle joj otišlo na matericu, pa na pola jetre, na kraju na kosti, razvalilo je. Na vreme je otkriveno, a ova, prve godine je trebala da dođe, zakasnilo, a žarište levi krajnjik, kada nađu žarište, oni otklone tkivo i krenu sa zračenjem i piješ hemoterapiju da se to ne širi, to je u 99%. Ja sam 21.000 evra dao za 21 tabletu i ona pije svaki dan. Popiješ i Danijela odbacila, kao da je popila vodu, to je tako. Kaže mi doktor da ako uhvati zaustavlja metastazu, bar par godina zaustavlja rak, ali to 1% čovečanstva uhvati. Popila je 18 i povratila, čim prvi put povrati posle tih tableta, to znači da se nije primilo. Otišla je na kontrolu, rekli nam da je bolest uznapredovala, još je gore, takav je lek, ili te dokrejči ili te ispravi, nema sredine - ispričao je Kristijan.

Kurir.rs/I.B.

