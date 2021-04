NA ČELU MU PIŠE DA JE MOJ! Maja Marinković pred svima PRIZNALA da ne želi da izgubi JANJUŠA, otkrila kako se oseća! VIDEO

Maja Marinković priznala je da ne odustaje od pomirenja sa Markom Janjuševićem Janjušem:

- Prijatelji mi ne smetaju samo bivši momci kada ih spominje, i satlno mi priča o najboljem prijatelju i jednom sam rekao kako kao da ćemo da živimo zajedno - rekao je Ša.

- On konstantno potenicira neke stvari koje se ne dešavaju, a on mi zamera bivše momke koej ne spominjem. Ja sam pričala o Iki, i to ću da nstavim a tada mi je rekao akko ja njega smaram i kako je dossadan jer samo Iku spominjem - rekla je Tara.

- Janjuše, zašto nikada Maji ne odgvoriš odmah nego čekaš da pukne? - glasilo je pitanje.

- Zato što postavlja glupa pitanja! - rekao je Janjuš.

- U pravu su, to u meni kuva i tada napravim haos i nekafda bude dvosmislen! Ja sam rekla da je moj i to mu piše na čelu, ali kada je meni teško on je tu ali se naduri, a ja sam bila pored njega- rekla je Maja.

- Tara, voliš li ti Ša?

- Naravno, i to valjda svi vide! Poslednje vreme mi je malo teško ali ga volim jako špuno i da ga ne volkim ja nikada ne bih bila sa njim - rekla je Tara.

- Zašto ljubomoprišeš i misliš da su sve pesme Tarina za bivše? - glasilo je pitanje za Ša.

- Ne, ja nisam to nikada rekao! Ja ću sada reći, ali da me ona ne prekida ona je naručila pesmu za bivšeg momka i sama mi je rekla sve i tada mi je rekal da je plakala, i rekla kako Miša Laguna i ona imaju neku pesmu, koju njen bivši peva pesmu za nju i ona je uzvratila - odgovorio je Ša.

