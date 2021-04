ALEKSIĆA PITALI DA LI JE OSTAVIO ŽENU JER NISU IMALI ODNOSE: Ša ustao i priznao sve, umešala se i ljubavnica TARA! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša dobio je pitanje zbog kog se iznervirao, a umešala se i njegova ljubavnica Tara Simov.

"Zašto ne priznaš da si prevario ženu zbog neredovnog s*ksa?", glasilo je pitanje.

foto: Printscreen

"To nije istina... Možda kada se izgubi privlačnost i neka ta energija", rekao je Ša, kojeg su podsetili o čemu je govorio u utorak na debati.

"Mi jesmo pričali da žena ili muškarac odlaze zbog toga i te strasti", rekla je Tara.

"To nije praksa, možete da apstinirate, kao i ja tamo u zatvoru i desi se u braku da po sva meseca nemate ništa i to je okej, a prevara je dublja stvar i to je znak da su se desili jaki elementi emocija sa drugom osobom", rekao je Kristijan.

"Ja sam pričala na svom slučaju, ja nisam imala odnose godinu dana i sled je bio da je moj bivši muž napao neku drugu", rekla je Rialda.

Kurir.rs/K.Đ.