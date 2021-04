CAR SE UŠUNJAO KOD MAJE U KREVET PA JE SAVETOVAO! Marinkovićeva osudila sopstveno PONAŠANJE: Kao PSIHOPATA sam! (VIDEO)

Filip Car se bacio na krevet Maje Marinković, pa sa njom popričao o njenom ponašanju i dešavanjima.

foto: Printscreen/Pink

- Ponašanje u momentima ti je haos - rekao je Car.

- Kao psihopata - dodala je Maja.

- Da si normalna, on bi ti prešao preko svega. preterali ste, on ti isto govori svašta, gađate se, ti štipaš, grizeš... Trebalo je da budeš mirnija ako ti je oprostio sve. Biću realan, on zna kakva si i gasira te, ali i ti njega, na najgori mogući način. Večeras ćeš da ga provociraš, počećeš sa Čorbom da se muvaš, poznajem te. A pre neki dan si rekla da je klošar - istakao je on.

foto: Printscreen/Pink

- Nikad ga nisam uvredila - nadovezala se Marinkovićeva.

- Moraš samo da znaš da u svakom odnosu ti ispadneš budala. Ti si ko i ja, ne možeš da budeš sama. Ako želiš dobar odnos sa Janjušem, ne provociraj ga - rekao je Car.

- Neka ne provocira on mene. Kako da iskuliram sve? - pitala je Maja.

- Prave devojke se posvete sebi kad završe vezu, a ne drugoj osobi. Kad si skuvala nešto? Imaš 25 godina - dodao je Filip.

foto: Printscreen/Pink

- Smara me to. A što ne mogu da imam dobar odnos sa drugim? - pitala je Marinkovićeva.

- Zato što si opet najgora. Sad ćeš da kreneš druženje, 24... Posveti se sebi! Vi imate bolesnu ljubav. Kao Mina i ja što smo imali, mi sad i kad se svađamo, imamo više emocija nego neke veze... - poručio je Car.

Kurir.rs/S.M.

