MIROSLAVA SIMOV PRETI: Pustite me u ZADRUGU ili se bacam s mosta! Moja bivša cimerka iz ZABELE je teški psihički bolesnik!

Miroslava Simov, majka zadrugarke Tare Simov, ogorčena je na svoju ćerku i ostale učesnike "Zadruge", pa čak preti i skokom sa mosta, ukoliko joj produkcija u najskorije vreme ne dozvoli da uđe u kuću u Šimanovcima.

- Ja moram pod hitno da uđem u "Zadrugu". Ukoliko mi to ne dozvole i vrate me sa kapije, ja ću otići da se bacim sa mosta u znak protesta od tuge i besa. Ležaću na njemu i 18 dana ako treba, pa ako ne pristanu, svašta ću uraditi. Ipak, meni će razum preovladati, jer sam hrišćanka i želim da odem opevana sa ovog sveta. Zvaću i produkciju, da se Tari što pre zabrani spominjanje mog imena tamo. Ne znam zašto ona uopšte brine o meni šta ću ja reći i kako ću reagovati na njeno šamaranje onog manipulatora, kad je izjavila da ona više neće da čuje za mene. Njoj je izgleda otac važniji od mene, a on nije pitao za nju, javno je se odrekao. Nek radi šta hoće, ne zanima me taj polusvet više - istakla je za Kurir ogorčena Tarina majka.

Miroslava, iako u početku nije htela da komentariše navode Milanke Supanić, njene bivše cimerke iz zatvora "Zabela", sada je ipak odlučila da progovori.

- Moram da demantujem sve navode te žene. Sve je slagala od reči do reči, hoće preko mog imena da se pojavi u medijima. Ne znam zašto se svi kače za mene. Napravila mi je veliki problem, kao i sve te priče oko Tare i Aleksića, ljudi beže od nas, neće nas u komšiluku. Četvrti put smo morali da se selimo, ljudi me zovu i prete, najstrašnije uvrede dobijam, to niko normalan ne bi uspeo da preživi.

Ta moja nazovi cimerka je žena psihički bolesnik. Njena priča da sam ja na finjaka izvlačila cigarete i kafu je totalna nebuloza. Ja sam pušila jednu cigaretu za tri dana, ali ne malboro, nego one najeftinije. Meni su jedna bombona i mandarina za osam dana bile i više nego dovoljne. Nikakve prohteve nisam imala. Molim sve da prestanu sa tim lažima i pričama, nanose mi zlo, plačem neprestano zbog svih tih priča - završila je Miroslava.

