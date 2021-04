RIALDA ISKRENO O KENANU! Otkrila da joj bivši nije jasan, pa se dotakla i priče koju je imao sa Teodorom: U glavi mi je SATARAŠ!

Rialda Karahanović je razgovarala sa Drvetom mudrosti. Naime, ona je otkrila sve o njenom odnosu sa Kenanom Tahirovićem.

- U zadnje vreme me stalno stavljaju na test. Meni nije jasan Kenan ne znam ni šta priča ili radi. Nejasan mi je skroz. Da li neko njemu to govori, svako ima pravo to, ali to sa Matorom mi je nejasno. Ne mogu da verujem da neko njemu može da nametne svoje mišljenje. Deluje mi da se ne poznajemo, da mi je neko rakao da me Kenan testir. Naš odnos mora da se gradi, ali sve se promenilo. Sve mora da se reši i za sve mora da se da prilika, ali očigledmo da se mi ne poznajemo čim on mene stavlja na test. Meni nije jasno odakle ta prilka, pogotovo da li neko meni tira, ili ja njemu. On se ponašao bahato i bezobrazno na onom slikanju, ali je kod Darka na intervjuu otrkio ovo, ne znam šta da mislim, ako je neko ovo njemu nametnuo, to je opet do njega. Iz priloženog od zadnjih par dana mislim da mi on ne veruje, meni je u glavi sataraš jer on meni jedan dan jedno priča, drugi dan drugo, a onda radi treće. Ne vidim razlog toga da me stavlja na test - rekla je Rialda.

- Ovde bih ja terbala da imam manjak poverenja. Šta je sve on uradio, bivša devojka, Teodora. Meni nije jasno da je on juče rekao da nismo mi trebali da pobedimo, pa dopisivanje sa Teodorom, on mene ne podržava kao emotivnog partnera, a onda ni kao pevača - rekla je Rialda.

