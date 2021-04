MAJA UPALA KOD JANJUŠA, ON JOJ PORUČIO DA RASKIDAJU: Marinkovićeva mu pokazala gde mu je mesto i zašto važi za DOMINANTNU! (VIDEO)

Maja Marinković doletela je u rehabilitaciju kod Marka Janjuševića Janjuša, kako bi obavili razgovor, jer se on sakrio od nje, želeći da malo odmori od njenog haosa.

- Šta se ovde dešava? Šta si rekao, nisam te čula? Što si nervozan? Što si otišao sa žurke, a nisi se javio? Nisi mi rekao da si otišao da spavaš?! Kakva je ovo tenziaj i depresija? Objasni mi! - rekla je Maja.

foto: Pritnscreen

- Ne osećam se dobro, došao sam da spavam, šta tebe zanima? - uzvratio je Janjušević.

- Sad ćemo mi da obavimo razgovor, nisi ni znao da hoćeš, hoćeš! - poručila je Maja.

- Ponašaš se kao debil godinu dana! Hajde da mi završimo, prekinemo i to je to, ako nećeš, ako ti odgovara ovako, to je okej - poručio je Janjuš.

Kurir.rs/M.M.

