KARIĆ URLAO NA MISICU! Stefan ponovo uhvatio Jovanu U LAŽI, pa joj sauso sve u lice: Propatila si zbog NEISTINE! (VIDEO)

Jovana Ljubisavljević ustala je za crnim stolom, kako bi prokomentarisala današnju debatu, pa je ušla u raspravu sa njenim dečkom Stefanom Karićem zbog različitih mišljenja.

- Ja sam rekla neke stvari Stefanu, smatram da kada dođe do potezanja nekih stvari iz prošlosti, ja idem od Kulina Bana, to se ovde potegne, pošto on nije živeo sa nama, ne mogu da mu objasnim kako je sve bilo. Mene ljudi napadaju da foliram i lažem, to iz moje percepcije nije normalno! Ljudi smatraju da je to nešto laž! Postoje žene koje imaju to u krvi i muškarci, koji mogu da imaju na noć, to po mom mišljenju, ne treba preći preko toga - rekla je Jovana.

foto: Printscreen

- Osnova za skladnu vezu je to. Nebitno da li je laž sitna ili krupna, laž je laž. Milan je potvrdio neke stvari koje sam ja pričao, ono što sam joj zamerio. Ispalo je i da si šaputala sa nekim, pa je ispalo da si me lagala, a sada mi uskaćeš u reč, izgleda da je propatila u životu zbog laži, kada joj kažem da laže, ona plače, mislim da imaš ozbiljnu traumu, da si baš nešto propatila zbog toga, neke stvari treba da prihvatiš takve kakve su, sve se snima, pa onda izađe na videlo kad tad. Ti si meni rekla da si htela, ti bi bila, a Milan je rekao da imaju neki snimci gde si ti šaputala o Anđelu nešto, meni si to prećutala! Nisam ti ja Ana Bulatović da mi upadaš u reč, ne znam šta se raspravljaš sa mnom! Ja sam rekao da si me slagala, ne da me lažeš - rekao je Karić.

- I kada nešto kalkulišeš, i to je neka vrsta laži, jer to ne misliš, ja volim iskreno da mi se kaže sve u oči - dodao je Karić.

foto: Printscreen

- To nisu laži, nego ako nekog voliš, ne treba u jeku besa i žara, da kažeš mišljenje i uđeš u klinč - rekla je Jovana.

- Ja ti kažem u našem odnosu, ne kada se svađam ja sa Miljanom, pa da se ne povuče ručna - dodao je Karić.

- Ja nisam povukla ručnu i od toga je došlo do toga! - pravdala se zadrugarka.

- Nisi mi rekla iskreno, rekla si mi da ste se šetali, pa da ste se slučajno sreli u šteku, pa da je posle ispalo da si sa Čorbom išla u štek - odbrusio je Stefan.

- Jovana, ti si sama priznala! Stani, Jovana, nemoj da se uvlačiš u još veći problem! Ti si meni rekla da sam ja bio budala kada sam te branio! Taj isti Anđelo je rekao da je bolje da ćuti - urlao je Đedović.

Kurir.rs/I.B.

